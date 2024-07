Zehnkämpfer Alexander Männel Südamerika-Meister made in Ratingen

Geboren wurde Männel am 21. Juli 2006 in Asuncíon in Paraguay und trat so nun in Peru für das Heimatland seiner Mutter Cecilia an. Zurück in Deutschland berichtet er: „Mir ist jetzt extrem viel Liebe von den paraguayanischen Fans und der Bevölkerung entgegengebracht worden – unter einem Facebook-Post von der Meisterschaft gab es mehr als 300 Kommentare. Das ist Wahnsinn. Ich habe so hart dafür gearbeitet, meine Familie hat mich so sehr unterstützt – das ist extrem schön, so ein Happy End zu haben.“