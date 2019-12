Handball : A-Jugend des TVR kassiert die erste Saison-Niederlage

Ratingen Der bis dato unbesiegte TV Ratingen ist im Spitzenspiel der A-Jugend-Regionalliga chancenlos und liegt daheim gegen den TuS Königsdorf schnell 4:13 zurück. Davon erholt sich das Team von Trainer Ralf Trimborn nicht mehr und verliert 23:29. Noch ärger erwischt es die Oberliga-Reserve.

Das Spitzenspiel in der A-Jugend-Regionalliga hat der bisher unbesiegte TV Ratingen gegen den Tabellenführer TuS Königsdorf in der Lintorfer Sporthalle hoch mit 23:29 (8:16) verloren. Nach 20 Minuten lagen die diesmal hoffnungslos unterlegenen Ratinger bereits 4:13 zurück, und die vorher erhoffte Spannung auf dieses Spitzenspiel konnte sich so nie einstellen. Trainer Ralf Trimborn nahm es dennoch gelassen und meinte: „Im Vordergrund steht die Weiterentwicklung der Spieler. Königsdorf war uns in allen Belangen haushoch überlegen.“