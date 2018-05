Lokalsport: A-Jugend des SV Hösel ist erfolgreich

Ratingen Der Fußball-Nachwuchs holte den Titel in der Leistungsklasse.

Spricht man Jürgen Kötte, den Boss des SV Hösel, auf seine A-Jugend an, dann kommt der 59 Jahre alte Ingenieur umgehend ins Schwärmen: "Wirklich toll, wie diese Mannschaft Meister wurde. Eine so starke A-Jugend hatten wir noch nie in der gesamten Vereinsgeschichte und auch noch nie einen A-Jugendmeister." Die Truppe von Hösels Trainer-Urgestein Christoph Höfig verlor nur das Auftaktspiel in Hilden Ost 2:4, die weiteren 17 Spiele wurden allesamt gewonnen. 51 Punkte stehen auf der Habenseite, die engsten Verfolger Hilden 05/06 und der ASV Tiefenbroich als Dritter holten je 42 Zähler. Gegen die Tiefenbroicher gewannen die Höseler 3:2 im Hinspiel und dann 3:0.