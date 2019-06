Schulsport : 800 Schüler starten beim Swim&Run

Ratingen Der Schul-Wettkampf, der zu Fuß und im Wasser ausgetragen wird, ist schon jetzt bei Schülern und Lehrern sehr beliebt.

(asch) In weniger als drei Wochen findet zum ersten Mal der Schulsporttag Swim&Run statt. Mit diesem Projekt des Triathlon Team Ratingen 08, federführend betreut vom Sportlichen Leiter Georg Mantyk, möchte der Verein gemeinsam mit den Schulen Kinder und Jugendliche zum Sporttreiben bewegen. Aktuell sind rund 800 Schüler der Klassen zwei bis neun für das Event am Mittwoch, den 10. Juli (Angerbad) gemeldet. Weitere Meldungen sind noch unter www.swim-run-ratingen.de möglich.

Diese Initiative stößt auch bei den Ratinger Schulen auf positive Resonanz. Chantal Gobrecht, Pädagogin am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, freut sich schon sehr auf den 10. Juli. „Ich bin selbst begeisterte Triathletin und ich möchte unsere Schüler animieren, sich mehr zu bewegen.“ Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium findet gar eine spezielle Vorbereitung auf den Wettkampf statt. „Wir trainieren für den Swim&Run und haben ihn als ein Projekt aufgenommen. Somit werden wir sogar einmal im Vorfeld mit Georg Mantyk im Angerbad die Strecken kennenlernen und spielerisch die Wechsel üben“, erklärt Gobrecht. Zukünftig soll der Swim&Run zudem in den Lehrplan der siebten Klasse mitaufgenommen werden.