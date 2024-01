Leichtathletik ASC hofft, dass es Sonntag trocken bleibt

Am Sonntag steigt die 44. Auflage des Neujahrslaufes des ASC Ratingen West in der City. Der erste Start am Marktplatz ist um 11 Uhr beim Bambinilauf für Kinder bis sieben Jahren, es folgen Schüler- und Hauptläufe (siehe Info-Kasten), und auch die Teamwettbewerbe um die „Laufstarke Kita“ der Stadtwerke, um die „teilnahmestärkste Schule“ und um den „Firmenpokal“ des Unternehmensverbandes Ratingen finden wieder statt.