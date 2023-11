Leichtathletik Mehr Chancengleichheit für die Schulkinder

Nach zwei verlorenen Corona-Jahren konnte der Neujahrslauf im Januar 2023 wieder fast 1500 Starter an den Ratinger Marktplatz bringen. Wegen der für die Hauptläufe aus Sicherheitsgründen neukonzipierten Strecke, die nun nicht mehr über die äußeren Ringstraßen verläuft und auch nicht mehr am Marien-Krankenhaus vorbeiführt, gab es mehr Action im Stadtzentrum und für die anwesenden Zuschauer mehr zu erleben. Der veranstaltende ASC wird daran festhalten, auch wenn sich einige Läufer und Läuferinnen erst an den schwierigeren Anstieg auf der Wiesenstraße und an die lange Wende auf der Philippstraße gewöhnen mussten. Laut ASC gab es infolge der neuen Laufstrecke keine Probleme mit Autofahrern und Anwohnern mehr, und für die Teilnehmenden konnte ein sehr sicherer Verlauf gewährleistet werden.