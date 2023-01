Leichtathletik Düsseldorfer siegen beim Neujahrslauf

Pünktlich zum Hauptlauf über zehn Kilometer setzte bei der 43. Auflage des Neujahrslaufs Regen ein, der sich noch auf der ersten Runde in einen ausgewachsenen Schauer verwandelte – was für eine Neuerung der Traditionsveranstaltung des ASC Ratingen West zu viel war: Der aufblasbare Torbogen der Stadtwerke gab unter der Wucht der auf ihn niederprasselnden Tropfen nach, sackte in sich zusammen und musste von der Strecke geschafft werden. Moderator Andreas Gaspers, der die Nachfolge von Burkhard Swara am Mikrofon angetreten hatte, wies einerseits darauf hin, dass sich das Ziel trotzdem „noch an derselben Stelle“ befinde und machte den immer nasser werdenden Läufern Mut: „Tapfer durch den Regen – tröstet euch: Das Meiste geht daneben.“