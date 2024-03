Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve gewinnt deutlich

Nach dem Wechsel bauten die Rather unglaublich ab und gerieten in der 68. Minute in Unterzahl. Da lagen die Ratinger aber bereits 2:0 vorne, weil Muhammet Ucar mit einem spektakulärem Weitschuss aus 35 Metern erfolgreich gewesen war. Die Rote Karte gegen den Rather Cedric Gießen (69.) entstand aus einer Notbremse, das war ein grenzwürdiges Urteil. Jedenfalls hatten die Gäste in der Folgezeit nichts mehr zu bestellen.