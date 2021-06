Para-Schwimmen : Lehnard knackt ihren eigenen Rekord

Ratingen/Berlin Die 15-jährige Celine Lehnard verhilft dem TV Ratingen bei den 35. internationalen Deutschen Meisterschaften der Para-Schwimmer zu einer Premiere – und das sehr erfolgreich: Sie sammelt in Berlin Medaillen, Titel und neue, nationale Bestzeiten.

Zum allerersten Mal hat der TV Ratingen eine Aktive zu den internationalen Deutschen Meisterschaften der Para-Schwimmer schicken können, und die Premiere bei der 35. Auflage des Wettkampfes in Berlin darf als überaus gelungen bezeichnet werden: Celine Lehnhard hat acht Goldmedaillen aus den Vorläufen mitgenommen, wurde zweimal Deutsche Meisterin sowie zweimal Vizemeisterin und holte in der internationalen Konkurrenz noch einmal Silber und Bronze.

Deutsche Meisterin in der nationalen Jugendwertung, 3. in der internationalen Jugendwertung

Lehnard und ihr Trainer Christian Kowalis hatten sich im Vorfeld bewusst „nur“ fünf Strecken für ihre Starts ausgesucht: 50, 100 und 200 Meter Brust sowie 50 und 100 Meter Freistil. Lehnard fuhr aufgrund der nur kurzen Zeit, die sie vor dem Wettkampf meist auch nur allein im Wasser hatte trainieren können, mit wenig Erwartungen nach Berlin, wenngleich natürlich hochmotiviert. Zwar war sie am Ende nicht mit all ihren Zeiten zufrieden, doch die zahlreichen Medaillen sprechen für sich. Und das unter den eingeschränkten Trainings-Möglichkeiten in der Pandemie in einem internationalen Teilnehmerfeld mit Aktiven aus 49 Nationen.