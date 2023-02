Leichtathletik Anmeldung für Breitscheider Nacht ist gestartet

Seit fast 30 Jahren ist die Breitscheider Nacht bei vielen Laufbegeisterten von Nah und Fern ein fester Bestandteil ihres Laufjahres. Wer schon mal dabei war, erinnert sich an die Rapsfelder an der Laufstrecke, die immer zu dieser Jahreszeit in voller Blüte stehen. Am Samstag 6. Mai wird dieses Lauf­event des TuS Breitscheid nun wieder in vollem Umfang stattfinden.