Leichtathletik Mantyk macht selbst mit beim Triathlon

An diesem Sonntag steigt die 15. Auflage des Stadtwerke Ratingen Triathlon, und unter den rund 1600 Startern wird auch der Chef-Organisator sein: Georg Mantyk will die Jedermann-Distanz aus 500 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und fünf Kilometer Laufen absolvieren. „Ich habe gesagt, dass ich beim kleinen Jubiläum an den Start gehe. Und meine Familie hat gesagt: ,Das schaffst du nicht‘. Also haben wir gewettet. Ich muss nur ins Ziel kommen“, erklärt Mantyk unserer Redaktion.