Triathlon Ratingen Triathlon zeitgleich zu Ironman

In Ratingen ist etwas gewachsen. Der Stadtwerke Triathlon, dessen 15. Auflage am Sonntag, 10. September ab 7.30 Uhr in und um das Angerbad steigt, ist mit rund 1600 Teilnehmern der größte europäische Eintages-Triathlon mit Badschwimmen. „Es gibt größere Veranstaltungen, zum Beispiel in Hamburg mit 2200 Startern – da ist es aber auf drei Tage verteilt. Bei anderen Events geht es ins Freiwasser und nicht wie bei uns im rolling-start in ein 50-Meter-Schwimmbecken“, erklärt Georg Mantyk. Der Cheforganisator ergänzt: „Wir kennen noch die Massenstarts, wo 2500 Leute zeitgleich ins Wasser gehen. Da sind die ersten Hunderte Meter nur Haue, da gab es auch Verletzungen wie Platzwunden. Inzwischen wurde unser rolling-start, bei dem die Sportler nacheinander ins Wasser gehen, auch bei anderen Events eingeführt. Daran sieht man: Was in Ratingen gut ist, ist auch woanders gut.“