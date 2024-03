Leichtathletik in Lintorf Citylauf mit Neuem und Bewährtem

Lintorf · Die 15. Auflage des beliebten Lintorfer Citylaufs steigt am 21. April. Anmelden kann man sich schon jetzt, in diesem Jahr aber auch wieder am Lauftag selber. Als Alleinstellungsmerkmal gilt die Moderation der langjährigen Top-Athletin Gladys Just.

19.03.2024 , 12:30 Uhr

Bereit für den 15. Citylauf Lintorf (von links): Alexander Kraus (Vorstand), Tim Matzaitis (Hauptorganisator), Sabrina Schmitz (Vorstand, alle TuS Lintorf) und Moderator Marcus Eichler (Angerland Lauftreff). Foto: TuS 08

Von Georg Amend Teamleiter Regiosport Mettmann