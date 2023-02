Leichtathletik Helfer für Lintorfer Citylauf werden gesucht

Die in und um Ratingen stattfindenden Läufe werfen ihre Schatten voraus. Ambitionierte Läufer und die, die es noch werden wollen, messen sich etwa beim durch den TuS 08 Lintorf organisierten Citylauf am 16. April. Für Läufer, die sich entweder das Ziel „ankommen“ oder eine bestimmte Zielzeit gesetzt haben, bietet der TuS 08 unter Anleitung des fachkundigen Trainerteams um Claudia und Robert Jäkel sowie Enrico Dietrich immer mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr oder sonntags von 10.30 bis 12.30 Uhr leistungsgerechtes Training an. Treffpunkt ist der Sportplatz an der Jahnstraße in Lintorf. Interessenten melden sich bei der Orga-Leitung des Fachbereichs Leichtathletik per Mail an Sabrina.Schmitz@tus08lintorf.de