Leichtathletik : Anmelde-Start für den Triathlon

Ratingen Zwar findet die 14. Auflage des Stadtwerke Ratingen Triathlon in und um das Angerbad erst am 11. September 2022 statt, aber ab Samstag, 30. Oktober kann man sich die Teilnahme daran sichern. Organisationsleiter Georg Mantyk hofft auf einen Schritt zu mehr Normalität.

Nach dem Stadtwerke Ratingen 2021 ist vor dem Stadtwerke Ratingen Triathlon 2022. Diese eigentliche Selbstverständlichkeit war vorübergehend aufgrund der Coronavirus-Pandemie außer Kraft gesetzt, aber für den 11. September 2022 sind alle Beteiligten nun mit Recht zuversichtlich, dass die 14. Ausgabe des Ratinger Events wie geplant und mit vollen Startfeldern ausgetragen werden kann. Die Anmeldung öffnet am heutigen Samstag, 30. Oktober.

Organisationsleiter Georg Mantyk geht davon aus, dass der kommende Stadtwerke Ratingen Triathlon einen weiteren Schritt in die gewünschte Normalität bedeuten wird. „Wir konnten mit unseren Konzepten ja schon in den Pandemiejahren überzeugen und jeweils einen tollen Triathlontag in Ratingen auf die Beine stellen. Für 2022 freue ich mich erneut auf viele Teilnehmer:innen, vielleicht ja auch wieder aus dem benachbarten Ausland, wie es vor den Coronazeiten der Fall war.“