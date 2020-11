Leichtathletik : Anmeldung für den Ratingen Triathlon startet am Dienstag

Ratingen In der Coronavirus-Pandemie haben es die Macher des Ratinger Triathlon als eine der wenigen geschafft, 2020 einen Wettkampf auszurichten. Auf dieser Planung basiert auch die Idee für die 13. Auflage, die am 12. September im Angerbad steigen soll.

Die Veranstalter geben zu, dass es in der aktuellen Situation „etwas irreal klingt“, nichtsdestotrotz weisen Organisator Georg Mantyk und das Triathlon Team Ratingen (TTR) 08 darauf hin, dass die Anmeldung für den 13. Stadtwerke Ratingen Triathlon am kommenden Dienstag startet. Der Wettbewerb selber ist für den 12. September 2021 terminiert. Mantyk erinnert: „Auch in 2020 hatten wir uns nicht unterkriegen lassen und ein Event organisieren können – als einer der wenigen Veranstalter in NRW und der gesamten Republik. Zudem: Im Gegensatz zu manchen Wettbewerbern haben wir in 2020 die Startgelder zu 100 Prozent zurückerstattet, weil wir nur die Hälfte der Teilnehmer starten lassen durften.“