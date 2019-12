Leichtathletik : Letzte Chance für Triathlon-Rabatt

Ratingen Mit dem Jahreswechsel läuft der Frühbuchertarif für den Ratingen Triathlon am Sonntag, 13. September 2020 aus. Erstmals wird es eine Video-Leinwand im Angerbad geben, auf der das Rennen über fünf Live-Kameras zu verfolgen sein wird. 600 Teilnehmer haben sich bereits angemeldet.

Zwar ist der Ratinger Neujahrslauf am kommenden Sonntag das nächste große Leichtathletik-Highlight der Stadt, doch wer am Dienstag, 31. Dezember 2019 schnell ist, kann sich schon für eine Top-Veranstaltung Mitte September einen finanziellen Vorteil sichern: Denn wer sich an diesem Dienstag noch für den Ratingen Triathlon am 13. September anmeldet, profitiert letztmals vom Frühbuchertarif. Möglich ist die Anmeldung im Internet unter www.stadtwerke-ratingen-triathlon.de, dort gibt es auch weitere Informationen zu der dann zwölften Auflage.