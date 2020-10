Fußball-Oberliga : 04/19 feiert ein Schützenfest in Gladbach

Klare Angelegenheit: Ratingens Emre Demircan setzt sich in dieser Szene gegen zwei FC-Spieler durch. Am Ende feierte der Gast einen 11:2-Kantersieg. Foto: Dieter Wiechmann

Mönchengladbach Der Oberliga-Aufsteiger 1. FC Mönchengladbach unterliegt Ratingen 04/19 auf eigenem Platz mit 2:11. Mit dem Tor zum 1:3 ist die Partie entschieden. Damit kassierte das Tabellenschlusslicht in den vergangenen vier Spielen 30 Gegentore. Mann des Tages ist der fünffache Torschütze Yassin Merzagua.

Für den 1. FC Mönchengladbach kommt es immer dicker. Diesmal setzte es für die Mannschaft von Trainer Stefan Laucke eine deftige 2:11 (1:4)-Klatsche gegen Ratingen 04/19. Insgesamt 30 Gegentore in vier Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Nachdem die Gladbacher in den ersten 20 Minuten noch mithalten konnten, war spätestens nach dem Tor zum 1:3 das Spiel gelaufen. Yassin Merzagua zeichnete sich aufseiten der Gäste mit fünf Treffern als bester Torschütze des Spiels aus.

Nach einer Stunde fielen die Tore dann im Minutentakt. Mohamed Benktib (61.), Carlos Penan (62.) und Merzagua (63.) erhöhten auf 7:1. Ali Celik (65.) betrieb kurz darauf Ergebniskosmetik und traf per Foulelfmeter zum 2:7. Nabil Jaouadi (67.) stellte direkt den alten Tore-Abstand wieder her. Merzagua (74.), Fatih Özbayrak (75.) und Jaouadi (89.) bauten das Ergebnis dann mit ihren Toren am Ende auf 11:2 für ihre Mannschaft aus. Petar Popovic (70.) wäre beinahe noch das Tor zum zwischenzeitlichen 3:8 gelungen. Doch sein Ball von der Mittellinie knallte nur an den Torpfosten.