Fußball : 04/19 will die Woche mit Sieg beenden

Ratingen Die ambitonierten Ratinger Fußballer empfangen den ETB Essen, der seine Talfahrt stoppen will. Dabei treten die Platzherren mit Trauerflor an: Heinz Schneider, stiller Helfer im Hintergrund, ist unerwartet verstorben.

Zeit zum Regenerieren bleibt den Oberliga-Kickern von Ratingen 04/19 kaum. Denn nach dem überraschenden Achtungserfolg beim Tabellenführer 1. FC Bocholt geht es am Sonntag (15 Uhr, Stadionring) mit dem Heimspiel gegen den ETB Schwarz Weiß Essen weiter. Die Essener sind seit vier Spieltagen ohne Sieg, erkämpften sich zuletzt ein 1:1 gegen den starken Aufsteiger Turnerschaft St. Tönis. Die Schwarz-Weißen haben aus sieben Spielen acht Punkte geholt und rangieren auf Platz acht. Ratingen als Elfter hat es in fünf Spielen auf sieben Punkte gebracht.

Ratingens Trainer Martin Hasenpflug misst in der frühen Saisonphase den aktuellen Tabellenständen keine große Bedeutung zu: „Einige Vereine haben erst vier Spiele absolviert, andere wiederum sieben. Es wird noch einige Zeit dauern, bis die Tabelle eine vernünftige Aussagekraft hat.“ Die Gäste aus dem Ruhrpott werden in diese Partie besonders motiviert gehen. Zum einen wollen sie unbedingt endlich mal wieder einen Sieg einfahren, zum anderen wird der Verein seit gut einem Jahr von Karl Weiß, dem Ex-Trainer von 04/19, als Präsident geführt. Und der möchte natürlich nur allzugern Punkte aus Ratingen mitnehmen. „Für dieses Spiel besteht zwar eine gesunde Rivalität, aber wir haben keinen Stress miteinander. Zuletzt haben wir sogar Fußball-Golf gespielt und viel Spaß miteinander gehabt“, erzählt Ratingens Vereinsboss Jens Stieghorst.

Trainer Martin Hasenpflug will die englische Woche unbedingt mit einem Sieg abschließen. Allerdings muss er auf einige Stammspieler verzichten. Giancarlo Silberbach laboriert nach wie vor an einer Schambeinverletzung. Auch Kevin Neumetzler wird wegen Knieproblemen kaum bis Sonntag fit werden. Carlos Penan hat seine Erkältung noch nicht auskuriert. Fehlen wird auch Fathi Özbayrak. Der Kapitän ist nach seinem Platzverweis in Bocholt (Gelb-Rot) für ein Spiel gesperrt. Aber deshalb macht sich Trainer Hasenpflug nicht verrückt. Ob der angeschlagene Torjäger Misumi (28) bis Sonntag wieder fit wird, ist ungewiss. „Ich bin kein Typ, der wegen solcher Ausfälle rumjammert. Schließlich haben wir einen großen Kader mit sehr guten Spielern. Ich habe vollstes Vertrauen in meine Jungs“, begründet Hasenpflug seinen unerschütterlichen Optimismus.