Fussball : 04/19 lässt sich den Schneid abkaufen

Ratingen Der Fußball-Oberligist kann mit dem körperlich robusten Spiel der SpVg Schonnebeck nicht mithalten und verliert 0:3.

Das Beste an diesem Spieltag? „Dass wir immer noch Vierter sind, auch wenn ich nicht weiß, wie das sein kann“, sagt Alfonso del Cueto. Der Trainer von Ratingen 04/19 hat in der Fußball-Oberliga mit dem 0:3 bei der SpVg Schonnebeck gerade die zweite Niederlage in Folge kassiert. Doch weil die Konkurrenz sich im Tiefschlaf befindet, hat das kleine Leistungstief der Ratinger tabellarisch noch keine Auswirkungen. „Trotzdem bin ich natürlich nicht zufrieden mit der Pleite“, gibt del Cueto zu. „Obwohl ich meiner Mannschaft nicht viel vorwerfen kann. Wir wollten das Spiel gewinnen, aber Schonnebeck hat gekämpft, getreten und sich einfach etwas mehr gewehrt. Das sind halt Essener Mannschaften, da kommt es immer mehr auf die Einstellung als auf das Spielerische an.“