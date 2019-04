Fussball : 04/19 ist für die Spitze noch zu grün

Ratingen Der Fußball-Oberligist braucht offensive Impulse und Erfahrung, um wirklich ein Spitzenteam zu werden.

Als das Spiel gegen die SSVg Velbert endlich vorbei war und die 1:4-Klatsche für 04/19 feststand, konnten einige der Spieler des RSV gar nicht schnell genug nach Hause kommen. Obwohl am nächsten Tag ein Feiertag folgte, leerte sich der VIP-Raum des Ratinger Stadions sehr schnell. „Immerhin waren alle Spieler kurz oben“, sagte Trainer Alfonso del Cueto. Damit war aber auch alles gesagt.

Die Pleite gegen Velbert, vor der Saison deutlich vor den Ratingern gehandelt, brachte die Hausherren nach zuvor fünf Siegen in Folge wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Denn in dem Spiel wurde deutlich: Die Gäste hatten einfach mehr Qualität auf dem Platz. Vor allem in der Offensive. Ein Spieler wie Leroy Mickels, der Bälle zuverlässig festmacht und kaum von der Kugel zu trennen ist, gibt es auf Seiten des RSV nicht – weswegen im Übrigen auch die Velberter den Spieler wohl nicht halten werden können.