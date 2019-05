Fußball : 04/19 gelingt im Derby die Revanche

Phil Spillmann verwandelt einen Handelfmeter und macht damit den Ratinger 3:2-Sieg klar. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Ratinger Oberliga-Fußballer besiegen den abstiegsgefährdeten VfB 03 Hilden und beenden damit ihre Niederlagenserie.

Von Christopher Damm

Während der Trainer des VfB 03 Hilden seine Mannschaft nach dem Schlusspfiff trösten musste, feierten die Spieler von Ratingen 04/19 ausgelassen am Mittelkreis. Aus gutem Grund: Mit 3:2 (2:1) gewann die Mannschaft von Trainer Alfonso del Cueto die Partie des 32.Spieltags in der Oberliga Niederrhein und beendete ihre Serie von zwei Niederlagen in Folge.

Die Gastgeber legten gleich nach Anpfiff los wie die Feuerwehr und drängten den VfB 03 früh in die eigene Hälfte. Nach dem 04/19 schon früh zwei Standardsituationen zur frühen Führung nicht nutzte, fiel in der 9. Minute fast folgerichtig das erste Tor des Tages: Nach einer Ecke landete der Ball nach Zuspiel von Ratingens Kapitän Phil Spillmann bei Erkan Ari, der im Strafraum zwei Gegenspieler ins Leere laufen ließ und dann lässig mit links zur 1:0-Führung der Hausherren vollstreckte (9.). Aus dem Nichts glich der VfB 03 dann plötzlich aus: Per Sonntagsschuss traf Fabio di Gaetano aus 30 Metern mit einem strammen Rechtsschuss in den Winkel – ein Traumtor des agilen Flügelflitzers. In der Folge zeigte sich der aktuelle Tabellenvierte unbeeindruckt und blieb weiterhin durch Standardsituationen gefährlich: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld landet der Ball am Fünfmeterraum bei Stürmer Moses Lamidi, der den Ball aus der Luft zur erneuten Ratinger Führung über die Linie drückte (20.). „Wir haben in der Woche viele Standards geübt“, erklärte del Cueto nach Spielende. Und das zahlte sich aus – beinahe bei jedem ruhenden Ball brannte es im Hildener Strafraum lichterloh.

So spielten sie Ratingen 04/19 – VfB Hilden 3:2 (2:1). 04/19: Raschka – Karlicsek, Päffgen, Spillmann (85.Erginer), Eckhardt, Ari, Dombayci – Merzagua (69.Terzi), Özbayrak (85.Sezen), Lamidi, Cinar. VfB 03: Oberhoff – Ilkwon, Härtel, Zur Linden, Serdar, Mambasa, Demir, Kunzl (65. Tiefenthal), Schaumburg (23.Weber), Di Gaetano, Alexandris. Schiedsrichter: Isabel Steinke. Tore: 1:0 Ari (9.), 1:1 di Gaetano (14.), 2:1 Lamidi (20.), 2:2 Weber (49.), 3:2 Spillmann (60./Handelfmeter).

Die Pausenansprache von VfB-Trainer Marc Bach dürfte laut und deutlich gewesen sein: Bereits fünf Minuten vor dem Wiederanpfiff versammelten sich die Gäste am Mittelpunkt. Hildens Übungsleiter wählte scheinbar die richtigen Worte, denn nur vier Minuten nach Wiederbeginn glich Joker Pascal Weber zum 2:2 aus – nach einem schnellen Konter umkurvte der Torjäger Ratingens Schlussmann Dennis Raschka und schob zum erneuten Ausgleich ein (49.).

Eine halbe Stunde vor dem Ende entschied Schiedsrichterin Isabel Steinke auf Strafstoß für 04/19, als Lamidi Hildens Innenverteidiger Justin Härtel an die Hand schoss, während er auf dem Boden saß. Kapitän Spillmann übernahm für die Hausherren Verantwortung und verwandelte den Handelfmeter zum 3:2 (60.). „Bei solch einer Sitzfußballeinlage auf den Punkt zu zeigen kann ich nicht verstehen“, schimpfte Bach nach dem Schlusspfiff.