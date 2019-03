Fussball: 04/19 dominiert gegen Essen

Der Fußball-Oberligist schlägt den Abstiegskandidaten nach einer starken Leistung 3:0.

Als Schiedsrichter Marcel Schuh nach 92 Minuten abpfeift, läuft Alfonso del Cueto als erstes zu Moses Lamidi. Er nimmt seinen Stürmer in den Arm. „Du hast großartig gespielt“, sagt del Ceuto zu seinem Schützling, dem 31-jährigen Angreifer von Ratingen 04/19. Der nämlich war maßgeblich daran beteiligt, dass seine Mannschaft einen insgesamt ruhigen Nachmittag gegen Schwarz-Weiß Essen erlebte. Der Abstiegskandidat war den Hausherren vor rund 200 Zuschauern im Sportpark Keramag über die gesamte Spielzeit deutlich unterlegen, was sich am Ende auch im Ergebnis ausdrückte: Der RSV siegte 3:0.