Neues Angebot : Sport mit Lipödem startet beim TuS 08 Lintorf

(RP) Lipödem-Betroffene haben meist einen langen Leidensweg hinter sich. Bei der Krankheit Lipödem handelt es sich um eine Fettverteilungsstörung, die meist Frauen betrifft. Hormonelle Umstellungen scheinen die Auslöser zu sein.

In der Gesellschaft werden die Betroffenen oft als übergewichtig mit fehlendem Willen zur Gewichtsreduktion abgestempelt. Durch diese Diskriminierung scheuen sie sich oftmals, öffentlich Sport zu treiben. Der TuS 08 Lintorf bietet nun Interessierten am Samstag, 18. Januar, von 11 bis 12 Uhr, die Möglichkeit, mit anderen Betroffenen in separaten Räumlichkeiten sportlich aktiv zu werden. Dieser Kurs findet in den Räumen „B117“ des TuS 08 Lintorf, Breitscheider Weg 117, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen unter 0174 9988084.