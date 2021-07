Kurse schon jetzt von 170 Interessenten gebucht : Ansturm: Schlüsselregion baut Sport-Angebot aus

Niederberg Neben bewährten Kursen wie Rudern, Rückenfit, Zumba, Yoga und Intuitives Bogenschießen können Beschäftigte aus Mitgliedsfirmen nun zum ersten Mal Tischtennis, ein Outdoor-Fitcamp und eine Einführung in effizientes Lauftraining ausprobieren.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesen widrigen Zeiten einen abwechslungsreichen Mix an Kursen zusammenstellen konnten und dass dieses Angebot so gut angenommen wird“, freut sich Alessa Kutscha, die das Angebot organisiert. Dabei setzen die Anbieter die Corona-Bestimmungen streng um. „Nachdem die Kurse im Frühjahr auf Grund der Corona-Einschränkungen leider nicht stattfinden konnten, hoffen wir sehr, dass es mit den Kursen im Herbst klappt. Einige Kurse finden im Freien statt und überall wird auf Abstand geachtet. Auf unserer Webseite informieren wir darüber, welche Maßnahmen Anbieter und auch Teilnehmer umsetzen müssen“, so Kutscha. Und natürlich gilt: Fallen Kurstermine wegen der Corona-Bestimmungen aus, wird den Teilnehmern für diese Termine nichts berechnet.