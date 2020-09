Ratingen : TV Ratingen stellt sein Gesundheitsangebot vor

Ratingen Der Verein bietet vom 7. bis 11. Oktober Vorträge, Workshops und Schnupperangebote. Ein kostenloser Vortrag richtet sich an alle, die mit minimalem Aufwand maximalen Erfolg aus ihrem Training herausholen möchten.

Der TV Ratingen stellt bei den Gesundheitstagen vom 7. bis 11. Oktober sein Angebot vor. Start ist am Mittwoch, 7. Oktober, um 10 Uhr in Ratingen Mitte. In einem Vortrag erläutert Nick Schlosser, wie man bis ins hohe Alter fit und gesund bleibt, Rückenschmerzen effektiv und nachhaltig bekämpft und seine Lebensqualität erhöht. Der kostenlose Vortrag richtet sich an alle, die mit minimalem Aufwand maximalen Erfolg aus ihrem Training herausholen möchten. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, gepaart mit den neuesten Geräten auf dem Fitnessmarkt, sorgen für ein erfolgreiches und sicheres Training. Im Anschluss steht das Team des TV Ratingen für Beratungsgespräche und Informationen zur Verfügung.