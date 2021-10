Engagement in Heiligenhaus : Gesamtschüler feiern Rekord nach Sponsorenlauf

Engagement in Heiligenhaus

Heiligenhaus 15.000 Euro das war das angepeilte Ziel beim Runden drehen auf dem Sportplatz. Am Ende kamen über 27.000 Euro zusammen. Darauf ist man an der Hülsbecker Straße stolz.

Als am 20. August die Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Eltern auf den Sportplatz am Sportfeld an den Start gingen, hatten sie das Ziel, 15.000 Euro zu erlaufen. Sie wollten damit zum einen die Gerald-Asamoah-Stiftung für herzkranke Kinder unterstützen und zum anderen eine Erweiterung des Seilgartens und weitere Sitzgelegenheiten auf den Schulhof ermöglichen.