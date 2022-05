Haarbacher Höfe : Spielplatz ist jetzt runderneuert

Der neu gestaltete Spielplatz in den Haarbacher Höfen wurde am Samstag von den Kindern getestet und für gut befunden. Foto: Stadt

Ratingen In den Haarbacher Höfen feierten Kinder und Siedlergemeinschaft am Samstag das gelungene Projekt. Die Spielgeräte wurden gleich getestet.

Im April letzten Jahres fand ein erstes Planungstreffen statt. In Ratingen ist es üblich, dass die Kinder ihren Spielplatz mitgestalten können. So präsentierten Michael Hansmeier vom Jugendamt und Julia Ostermann von der Abteilung Stadtgrün den Kindern der Siedlung einen ersten Entwurf. Dieser wurde intensiv diskutiert und modifiziert, so dass im September in einem weiteren Treffen die Planung und Gestaltung endgültig festgelegt wurde.