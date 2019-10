Ratingen : Spielnachmittag für Kinder im Ratinger Hallenbad

Die Stadtwerke holen die Spielgeräte raus. Die Kinder können dann „ohne Grenzen“ spielen. Foto: Stadtwreke Ratingen

(RP) In den Herbstferien wird das Hallenbad Angerbad in Ratingen-Mitte zum Spieleparadies für Wasserratten. Am Mittwoch, 16. Oktober, veranstaltet das Bäder-Team von 16 bis 19 Uhr wieder einen seiner beliebten Kinderspielnachmittage.

Passend zum Motto „Freies Spielen ohne Grenzen“ ist das gesamte Hallenbad vollständig in der Hand von Kindern und Jugendlichen: Im 25 Meter-Schwimmerbecken können die jungen Badegäste über einen schwimmenden Hindernisparcours flitzen. Direkt daneben treibt der sechs Meter lange Schaukelwurm. Verteilt auf alle Becken warten außerdem Boote, Matten und andere Wasserspielzeuge auf die Kinder.

Höhepunkt der Veranstaltung ist der „Splashdiving“-Wettbewerb, bei dem Ratingens „Splashdiver 2019“ mit der höchsten selbsterzeugten Wasserfontäne gesucht wird. Die Siegerin oder der Sieger muss sich in drei Runden mittels Paketsprung vom 1 Meter-Brett gegen das Teilnehmerfeld durchsetzen. Die Stadtwerke Ratingen vergeben bei der Siegerehrung an die drei Erstplatzierten Bädergutscheine sowie weitere Sachpreise. Jeder Teilnehmer erhält seine persönliche Urkunde.