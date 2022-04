Wohin in Ratingen : Ein ganzes Wochenende voller Spiele

Die Spieletage laden die ganze Familie zum Ausprobieren in die Stadthalle ein. Foto: Stadt Ratingen/Maik Grabosch Creations

Ratingen Noch nichts vor? Wir haben gleich drei Vorschläge: die Spieletage in der Stadthalle, der Ostermarkt im Oberschlesischen Landesmuseum und ein geführter Rundgang durch die historische Innenstadt.

Von Marita Jüngst

Zwei Jahre lang war das Freizeitangebot pandemiebedingt deutlich eingeschränkt. Nun geht es wieder los. Wir haben eine Auswahl getroffen, worauf sich die Ratinger am kommenden Wochenende freuen können.

Spieletage Spannung, Unterhaltung und die neuesten Spiele testen – das war in den vergangenen Jahren stets das Motto bei den Ratinger Spieletagen in der Stadthalle. Die gute Nachricht für alle Spielefans: Die Spieletage finden am Samstag, 9. April, und Sonntag, 10. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr wieder in der Stadthalle, Schützenstraße 1, statt.

Info Was steht noch im Terminkalender? Wann Am Samstag, 9. April, um 10 Uhr findet im Ratinger Wald der Startschuss für die Aktion -Tree4ME- statt. Wer Staatssekretär Dr. Jan Heinisch wird als Schirmherr mit einigen Kindern die letzten ca. 100 Bäume pflanzen. Die Aktion wird von der Firma AldaNet, Drewa Heavy Lifting Support und SAP in Ratingen unterstützt.

An beiden Tagen können Familien, Gelegenheits- und Vielspieler zahlreiche Spiele beim VHS-Spieletreff ausleihen und vor Ort ausprobieren. Darüber hinaus präsentieren Spieleverlage und Spieleautoren ihre aktuellen Spiele. Ferner findet der beliebte „Bring & Buy“-Flohmarkt statt, bei dem Besucher Spiele kaufen und verkaufen können. Snacks und Getränke gibt es gegen ein kleines Entgelt an der Kaffeebar in der Stadthalle.

Die Ratinger Spieletage werden veranstaltet vom Jugendamt der Stadt Ratingen in Kooperation mit „JuTu“, der Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Ratingen. Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Informationen, auch zu den aktuell gültigen Corona-Regeln, gibt es unter www.ratinger-spieletage.de.

Übrigens: Auch das Spielmobikl „Felix“ hat seinen Winterschlaf beendet und macht vor der Stadthalle Station.

Ostermarkt Das Oberschlesische Landesmuseum an der Bahnhofstraße in Hösel lädt zum traditionellen Ostermarkt für Jung und Alt ein. Es ist die perfekte Gelegenheit, die neue Sonderausstellung mit dem Titel „Ich BRAUCH das! Jährliche Feierlichkeiten in Oberschlesien“ zu besuchen, in der es unter anderem auch um viele Frühjahrs- und Osterbräuche geht.

Das Museum ist am Sonntag, 10. April, den ganzen Tag für Besucherinnen und Besucher bei kostenfreiem Eintritt zu besichtigen. Dazu gibt es ein kulturelles Rahmenprogramm und vielfältige Gelegenheiten, sich auf den Frühling einzustimmen und dazu noch ein passendes Ostergeschenk zu finden.

An verschiedenen Ständen zeigen Kunsthandwerkerinnen die regionaltypischen Traditionen des Ostereier-Verzierens. Die Besucher können zuschauen oder bei einem Workshop mitmachen. Es gibt Angebote sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Die Gäste können auch diverse Köstlichkeiten probieren: Die schlesische Brotbäckerei Müller und Eufooma versorgen den Ostermarkt mit süßen schlesischen Spezialitäten, Gebäck, Brot und Würstchen. Es gibt auch Osterpräsente und Osterdekoration zu kaufen. Die Getränke für Kinder sind kostenfrei! Ergänzt wird der Markt durch Bastelangebote für Kinder und Erwachsene.

Die Angebote beim Ostermarkt am 10. April: Ostereier-Vorführungen verschiedener Techniken und Verkauf, um 11.30 Uhr Führung durch die Ausstellung „Bewegte Leben“, um 13.30 und 15.30 Uhr Führungen durch die Ausstellung „Ich BRAUCH das!“, um 15 Uhr Workshop für Kinder / Workshop für Erwachsene, um 14.30 und 16 Uhr Tanzvorführungen.

Der Eintritt zum Ostermarkt und zum Museum sind an diesem Tag frei. Die Teilnahme an den Workshops kostet für Kinder 5 Euro, Erwachsene zahlen 10 Euro. Anmeldungen für die Workshops unter Telefon 02102/965-202, oder per E-Mail an info@oslm.de

Stadtrundgang Das Amt für Kultur und Tourismus lädt in Zusammenarbeit mit dem Ratinger Heimatverein für Samstag, 9. April, um 15 Uhr zum Stadtdurchgang durch die historische Innenstadt ein. Seit 746 Jahren darf sich Ratingen Stadt nennen. Mauern und Türme, Kirchen und Bürgerhäuser, Höfe und Gassen bewahren Geschichten und Legenden. Wenn diese erzählt werden, wenn über Details einmal die Augen geöffnet und die Geheimnisse der Dumeklemmer, der Grüt oder des Trinsenturms gelüftet werden, dann sieht man Ratingen auf einmal mit ganz anderen Augen.