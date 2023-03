Spiel mal wieder An die Würfel, fertig, los

Ratinger Spielefreunde können aufatmen – nach einer Corona-Durststrecke öffnen die Ratinger Spieletage am 1. und 2. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Stadthalle wieder ihre Türen. Zwei Tage lang darf dann alles gespielt werden, was das Angebot hergibt – Würfel-, Karten-, Brett- oder Gesellschaftsspiele.