Ratingen : Spiele-Tage feiern Geburtstag mit Citylauf

Vorfreude (v. li.): Charlotte Fischer-Simon, Thomas Fedder und Andrea Laumen mit einem eigens für die 10. Spieletage entwickelten Spiel. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Stadthalle öffnet am 13. und 14. April für die Ratinger Spieletage. 54 Verlage und 20 Autoren zeigen ihr Angebot. Der Eintritt ist frei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zu einer richtigen Geburtstagsfeier gehören eine Torte und Geschenke. Zum Zehnjährigen der Ratinger Spieletage wird die Mädchengruppe aus dem Jugendtreff der evangelischen Kirchengemeinde den Geburtstagskuchen backen. Die Geschenke kommen von drei Spielautoren, die aus Eigeninitiative besondere Jubiläumsspiele entwickelt haben: den „Dumeklemmer-Citylauf“ von Martin Schlegen, das Kartenspiel „Ratingen 10“ von Daniel Bernsen und das „Ratingen Speed Puzzle“ von Jörg von Rüden.

Besucher können diese und viele weitere Spiele bei den zehnten Ratinger Spieletagen am Samstag, 13. und Sonntag, 14. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Stadthalle ausprobieren. 54 Verlage und 20 Spieleautoren stellen in dieser Zeit ihre Brett-, Karten, Würfel- und Eisenbahnspiele vor. Zu den Neuheiten gehören die „Exit Games“, wie Thoas Fedder vom Kulturamt erklärt, der gemeinsam mit Charlotte Fischer-Simon und Andrea Laumen vom evangelischen Jugendzentrum die Spieltage von der ersten Stunde an organisiert. Die „Exit Games“ sind sozusagen aufs Brett gebrachte Escape Rooms, aus denen die Spieler herausfinden müssen.

Info Vom Jugendzentrum in die Stadthalle Die Anfänge Bis zum Jahr 2008 fand regelmäßig eine kleine Spieleausstellung im Haus am Turm statt. Mit bis zu 300 Besuchern sprengte sie dort dann aber die räumlichen Möglichkeiten. Umzug In einer neuen Konstellation fanden die Spieletage dann 2010 erstmals in der Stadthalle statt. Aus dem Stand wurde die Veranstaltung von 30 Ausstellern und 1600 Menschen besucht. Mehr unter www.ratinger-spieletage.de.

Was einst im Jugendzentrum an der Turmstraße in kleinem Rahmen mit rund 200 Besuchern begonnen hatte, hat sich inzwischen zu einer stattlichen Veranstaltung mit weit über 2000 Besuchern im vergangenen Jahr entwickelt. Was den Platz für die Aussteller betrifft, sind die Spieletage an ihre Grenzen gestoßen. „Aber für die Spieler ist immer noch genügend Platz“, sagt Andrea Laumen. „Bis auf Stoßzeiten finden so Familien oder Einzelspieler noch einen Stuhl an einem der aufgestellten Spieltische. Bei uns geht es immer noch familiär zu“, sagt Thomas Fedder. Und das ist dem leidenschaftlichen Spieler, der nicht nur die Spieletage organisiert, sondern auch den VHS-Spieletreff leitet, wichtig. Eine Veranstaltung „von Spielern für Spieler“, wie er sagt.

Zu den Besuchern gehört deshalb auch die ganze Bandbreite von Spieleliebhabern: Familien, die mit ihren Kindern gerne Neues ausprobieren möchten oder auch Strategen und Experten. Angeboten wird wieder der Spieleflohmarkt mit rund 2000 Spielen im Angebot. Was die Helfer bisher händisch abgewickelt haben, übernimmt nun eine Kassensoftware, die ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Jugendzentrums entwickelt hat.

Überhaupt ehrenamtliche Helfer: Ohne die wäre die ganze Veranstaltung nicht machbar. Rund 60 Ehrenamtliche sind im Einsatz, darunter viele Jugendliche und junge Erwachsene. Und so ist es auch möglich, dass der Eintritt zu den Spieletagen nach wie vor kostenfrei ist. Wer möchte, kann in der Stadthalle den ganzen Tag verbringen, was einige auch durchaus machen, wie Andrea Laumen erklärt.