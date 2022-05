Ratingen : Gesamtschule in West startet Spendenlauf für Ukraine

Gesamtschule in West startet Spendenlauf für Ukraine

West Als der Krieg in der Ukraine im Februar startete, war er auch in der Schulgemeinde der Martin-Luther-King-Gesamtschule beherrschendes Thema. Schnell war klar: „Wir wollen helfen.“

() So entstand die Idee eines Sponsorenlaufs, der pandemiebedingt in den Sportunterricht integriert wurde. Im Vorfeld haben sich die Schüler um Sponsoren bemüht, die ihren Lauf finanziell unterstützten. Alle Teilnehmer legten sich bei diesem Wettkampf besonders ins Zeug. Schließlich war den Schülern klar, dass sie mit jeder der insgesamt 400 Meter langen Runde etwas Gutes tun. Galt es doch, so viele Runden wie möglich zu laufen und dadurch Geld für Geflüchtete zu sammeln. Das besondere Engagement der Läufer und die Großzügigkeit der Sponsoren erbrachten die enorme Spendensumme von 12.500 Euro, auf die alle Mitwirkenden sehr stolz sind.