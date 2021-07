Ratingen hilft : Rote Funken sammeln für Flutopfer

Viele Familien in Bliesheim wurden vom Hochwasser stark getroffen. Foto: imago images/Jochen Tack/Jochen Tack via www.imago-images.de

Ratingen Die Roten Funken wollen am Samstag, 31. Juli, auf dem Ratinger Marktplatz für die Hochwasseropfer in Bliesheim in der Eifel sammeln. Der Betrag wird anschließend verdoppelt.

