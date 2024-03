Rettungsschwimmer in Heiligenhaus DLRG erhält besonderen Scheck

Eine Idee aus dem Gesundheitswesen hat der DLRG-Ortsgruppe Heiligenhaus jetzt bares Geld eingebracht. Das kommt der ehrenamtlichen Arbeit zugute, die in Heiligenhaus mehrere Schwerpunkte hat. Obenan steht Ausbildung - von Nichtschwimmern bis zu Rettungsschwimmern. Hinzu kommt während der Saison der Wachdienst im Heljensbad. Außerdem steht der Küstenwachdienst an der Ostsee seit langem in den Jahreskalendern der Rettungsschwimmer.