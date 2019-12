Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium : Die Idee: „Hoch die Hände für eine Spende“

Ratingen Der Weihnachtszauber am Weizsäcker-Gymnasium brachte einen stattlichen Erlös für gute Zwecke.

(RP) Zum dritten Mal erzauberte das Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium eine Spende in der Weihnachtszeit. Insgesamt über 2160 Euro sammelte die Schulgemeinschaft in den letzten Wochen für den guten Zweck. Bei der „Gripschaktion“ an Sankt Martin kamen für die Aktion „Menschen für Menschen“ von Karlheinz Böhm in diesem Jahr rund 1770 Euro in den Spardosen zusammen. Nicht zuletzt der spannende Vortrag über die Verwendung der Spendengelder als „Hilfe zur Selbsthilfe“ in Äthiopien von Dirk Kasten von der Aktion „Menschen für Menschen“ befeuerte noch einmal den starken Einsatz der Fünft- und Sechstklässler.