Heiligenhaus 86-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Glimpflich ging ein spektakulärer Unfall am späten Mittwochnachmittag für eine 86-jährige Autofahrerin aus. Nach Polizeiangaben war die Frau gegen 16.40 Uhr mit ihrem Renault Modus auf der Kettwiger Straße unterwegs, aus Richtung Zentrum kommend. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Skoda Fabia. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault auf die Fahrerseite geschleudert, wo er stark beschäfigt liegen blieb. Zeugen leisteten bei der 86-jährigen Fahrerin Erste Hilfe und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Heiligenhauserin konnte leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde, nach einer erstmedizinischen Versorgung, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kettwiger Straße in beide Fahrtrichtungen vollständig ab. Der stark verunfallte Renault wurde abgeschleppt. Die Beamten schätzen den entstandenen Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro.