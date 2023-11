Heiligenhaus Dankeschön-Abend für Special Olympics-Helfer

Am Ende des Films möchte man gerne wissen, wie es mit den Sportlern weitergeht, wie sie die Special Olympic World Games erlebt haben - dies ist dank des Director's Cut nun möglich. Zum internationalen Aktionstag für Menschen mit Behinderungen (3. Dezember) gibt es die noch nie gezeigte Version des Films mit Aufnahmen der Protagonisten, die während ihrer Teilnahme an den Special Olympics World Games entstanden sind. Diese bisher unveröffentlichte Version wird am Donnerstag, 7. Dezember, 20 Uhr, im Club gezeigt. Voranmeldungen bitte mit der Anzahl an Gäste an mail@derclubheiligenhaus.de