An der Gothaer Straße SPD will mehr Wohnraum in Ratingen West

(RP/kle) In einem aktuellen Antrag an den Bürgermeister unternimmt die SPD-Fraktion einen neuen Anlauf zur Umwandlung der Gothaer Straße zu Wohnzwecken. Angesichts der nach wie vor dramatischen Lage auf dem Wohnungsmarkt und der Tatsache, dass man mit anerkannten Geflüchteten die ehemalige Elsa-Brandström-Schule belegen müsse, so SPD-Fraktionsvorsitzender Christian Wiglow, sehe man die absolute Notwendigkeit, das Thema Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu dynamisieren. Die Verwaltung wird in diesem Antrag gebeten, die Umwandlung der Gothaer Straße zu Wohnzwecken mit einer Nutzung unter anderem für öffentlich geförderten Wohnraum und Wohnen für besondere Zielgruppen wie Auszubildende planerisch zu konzipieren und zu prüfen, wie und mit welchen Akteuren eine Umsetzung erfolgen kann.