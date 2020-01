Projekt : SPD will mehr bezahlbare Wohnungen

Das Bauprojekt Felderhof ist umstritten, seit Dezernent Jochen Kral (links) und Jan Roth es in einer Bürgeranhörung vorstellten. Die SPD-Fraktion fordert eine feste Quote mit bezahlbarem Wohnraum. Foto: RP/Achim Blazy

Mit Blick auf das Felderhof II-Projekt will man eine Quote von 25 bis 30 Prozent festlegen. Große Frage: Wann geht das Projekt an den Start?

Für die SPD-Fraktion war immer klar, dass im Zuge der weiteren Umsetzung des Vorhabens Felderhof II die Frage nach der Vorgabe eines Anteils an bezahlbarem (also gefördertem Wohnungsbau) zu gegebener Zeit gestellt werden muss. Angesichts der „anstehenden Änderungen in den Eigentumsverhältnissen“ sehe man diesen Zeitpunkt schon jetzt gekommen und stellt daher folgenden Antrag: Im Plangebiet Felderhof II ist ein Anteil von 25 bis 30% mit gefördertem Wohnraum vorzusehen. Die Verwaltung wird gebeten, diese Vorgabe mit Hilfe eines städtebaulichen Vertrags abzusichern.

Über das Planvorhaben Felderhof II sei schon sehr lange und kontrovers in verschiedenen Kontexten diskutiert worden. „Die Frage nach dem Mix an zu schaffendem Wohnraum wurde dabei höchstens tangiert, aber bisher nicht fixiert“, so die Fraktion, „bevor sich hier nun gravierende, nicht mehr revidierbare Änderungen der Verhältnisse ergeben, sollte diese überfällige Festlegung erfolgen.“ Die SPD-Fraktion will gerade dort die der Stadt zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen, um beim Thema bezahlbarem Wohnraum voranzukommen. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Ratingen sei nach wie vor besorgniserregend und „spitzt sich immer weiter zu“, wie die Verwaltung selber bestätigt (siehe z.B. Vorlage 192/2018). Auch steigt die Zahl der Wohnungssuchenden und die Zahl der ausgegebenen Wohnberechtigungsscheine. Die Zahl der Sozialwohnungen geht immer weiter zurück. Von 2017 bis 2025 um weitere knapp 9% auf dann nur noch 2.210 (Ende 2017 waren es 2.419).

Info Wohnungsmarkt ist in Bewegung Projekte: In der Stadt gibt es einige Bauprojekte, die mit Wohnungen zu tun haben. So baut die Wohnungsgenossenschaft Ratingen (Wogera) in Tiefenbroich und in Mitte (die RP berichtete bereits). Und auch in den neuen Wallhöfen soll es Wohnunen geben. Zudem wird in Ratingen Ost demnächst zusätzlicher Wohnraum angeboten.

Eine sehr beunruhigende Tatsache, so die SPD-Fraktion. Im Jahr 2017 wurde im Kreis Mettmann der Neubau von 127 Mietwohnungen mit Darlehen in Höhe von 17,6 Mio. EUR gefördert. In Ratingen nichts, wie aus der Vorlage 20/025/2018 des Kreistages zur Wohnraumförderung hervorgeht. Aus Sicht der SPD ein unhaltbarer Zustand.

Ratingen brauche viel mehr bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten, weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Zudem stelle das künftige Rentenniveau weiteren sozialen Sprengstoff dar, wenn Menschen im Alter dort, wo sie immer gelebt haben, keine bezahlbare Wohnung mehr finden können.

Allein die Einpendlerzahlen und das alltägliche Verkehrschaos sprechen hier eine deutliche Sprache. Auch stehen Ratinger Unternehmen im Wettbewerb um junge Fachkräfte, die auch hier wohnen wollen und sollen. Bietet hier die Stadt zu wenig, gehen diese Menschen woanders hin. „Das können wir doch weder wollen noch zulassen“, meint die SPD.

Gleiches gilt für junge Familien, die Ratingen braucht, will es auch künftig ein lebendiges Gemeinwesen bleiben. Auch das Ehrenamt braucht Menschen, die vor Ort leben können. Da denke man nur an die Freiwillige Feuerwehr.

Ratingen müsse eine Stadt sein, in der alle Menschen leben können. Daher sei es höchste Zeit, dass sich auch in Ratingen endlich etwas tut. Der Markt alleine werde es nicht richten. Ratingen brauche einen politischen Konsens und die Nutzung aller rechtlichen Möglichkeiten.

Ein Blick auf das Neubaugebiet. Seit vielen Jahren gibt es Planungen. Doch wann das Projekt konkret startet, ist immer noch unklar. Foto: Blazy, Achim (abz)