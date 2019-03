Ratingen : SPD will den Eutelis-Platz umbenennen

SPD will den Eutelis-Platz umbenennen

Vodafone am Eutelis Platz verläßt Ratingen 2018. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Gesucht wird eine Persönlichkeit aus dem sozialen Bereich. Die Firma Eutelis existiere nicht mehr, so die Fraktion.

Namen prägen das Stadtbild und sind ständige Wegbegleiter. Und nun gibt es dazu einen aktuellen Vorstoß: Die SPD-Fraktion hat in einem Antrag an den Bürgermeister gefordert, dass der Eutelis-Platz umbenannt wird. Ziel ist die Namensgebung nach einer Persönlichkeit, die für den großen Bereich Erziehung/Bildung/Kindswohl/Sozialpolitik bedeutsam war.

Um auch noch lokale Bezüge herzustellen, sollen die Heimatvereine wie auch der Träger der Einrichtung Westhäkchen in den Namensfindungsprozess einbezogen werden. Aus Sicht der SPD ist klar: Die Firma Eutelis existiert schon lange nicht mehr und tritt höchstens noch im nicht-öffentlichen Teil des Haupt- und Finanzausschusses hin und wieder in Erscheinung.

Name: SAP hat auf dem ehemaligen Balcke-Dürr-Gelände gebaut – und hat eine eigene Adresse. Sie lautet: SAP-Platz 1. Der Verein für Heimatkunde findet das gut.

In einer Mitteilung der Fraktion heißt es: „Die Firma ist nicht stadtgeschichteprägend, und Ratingen ist dieser Firma auch nicht im besonderen Maße verpflichtet wegen eines gesellschaftlichen Engagements. Der Fall Eutelis-Platz zeigt die Schattenseiten der Benennung öffentlicher Verkehrsflächen nach Firmen und auf Firmenwunsch, wenn diese dann nicht mehr existent sind.“

Durch die Schaffung der großen Kindertageseinrichtung am bisherigen Eutelis-Platz bietet es sich aus Sicht der SPD an, diesen Platz nach einer Persönlichkeit zu benennen, die im sozialen Bereich bedeutsam war.

Um lokale Bezüge zu finden, sollen die Heimatvereine wie auch der Träger der Einrichtung Westhäkchen in den Namensfindungsprozess einbezogen werden. Mögliche Namensgeber könnten sein: Wilma Schappe, langjährige Sozialpolitikerin in Ratingen, oder Marie Juchacz, Frauenrechtlerin, Sozialpolitikerin, in Düsseldorf gestorben.