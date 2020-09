Wiglow zu Gesamtschule : Wiglow (SPD): Zweite Gesamtschule ist eine gute Idee

Ratingen Die Idee, in Lintorf eine zweite Gesamtschule einzurichten, stößt nicht bei allen Fraktionen auf positive Resonanz. Der SPD-Bürgermeisterkandidat verteidigt das Vorhaben.

(kle) SPD-Bürgermeisterkandidat Christian Wiglow hat die ablehnende Haltung der CDU zu einer zweiten Gesamtschule scharf kritisiert. Die bald schon reflexhafte Reaktion der Christdemokraten beweise, wie sehr man „in ideologisch motivierten Denkblockaden gefangen ist“, so Wiglow.

Die CDU habe sich von dem Prinzip verabschiedet, dass jedem Kind in Ratingen ein für seine Chancen, Wünsche und Möglichkeiten angepasstes Bildungsangebot gemacht werden muss.

Auch der Vorschlag der BU, der Kreis möge doch eine neue Hauptschule schaffen, geht laut Wiglow in dieselbe falsche Richtung. „Ratinger Kinder müssen in Ratingen ein Bildungsangebot bekommen und sollen nicht in andere Städte verdrängt werden“, urteilt der Politiker.