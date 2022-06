Bürgerabend in Heiligenhaus : Wahlbeteiligung sinkt – SPD fragt nach

Heiligenhaus Es sind Zahlen, die nicht einfach stehen bleiben sollen. Bei einem Bürgerabend wollen Experten und Gäste der Entwicklung nachspüren, die als bedrohlich gilt.

„Stell dir vor es ist Wahl ... und keiner geht hin“ – der Titel des SPD-Bürgerabends ist eher flapsig gewählt. Aber die Sozialdemokraten am Ort lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Botschaft der vergangenen Wahlabende gehört wurde und Reaktionen verlangt. Zur Erinnerung: Die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl im Mai lag in Heiligenhaus bei 56,64 Prozent, bei der Kommunalwahl 2020 bei unter 50 Prozent.

SPD-Ortsvereinschef Peter Kramer bewertet das so: „Demokratie lebt von der Mitwirkung ihrer Bürgerinnen und Bürger. Die historisch niedrige Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in NRW muss daher alle demokratischen Parteien verstören.“

In einzelnen Stimmbezirken des Ruhrgebiets lag die Beteiligung sogar unter zehn Prozent. Daraus ergibt sich für den Abend ein ganzer Fragenkatalog: Wie konnte es dazu kommen? Wie steht es um die politische Legitimation der Gewählten, wenn die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Mitwirkung am politischen System verweigert? Wer sind die Nichtwähler? Was sind ihre Gründe? Was sind die Auswirkungen? Was muss sich ändern, damit die Menschen wieder wählen gehen? Und wie sieht es bei bei den Gästen des Bürgerabends aus: Gingen sie zur Wahl? Wenn nein, warum nicht?