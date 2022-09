Ratinger Neubau-Projekt : SPD: Neue Tiefgarage ein Millionengrab 

Ratingen Die Fraktion ist gegen den Neubau einer städtischen Tiefgarage. Das Vorhaben sei insgesamt Unsinn.

(RP/kle) Aus Sicht der SPD-Fraktion ist der von der Verwaltung mit einer Mehrheit von CDU, BU und FDP bisher unterstützte Bau einer städtischen Tiefgarage auf der Wallstraße neben den Wallhöfen „aus finanzieller, städtebaulicher und ökologischer Sicht Unsinn“. In dieser Form hatte sich die SPD-Fraktion schon bei den Etatberatungen positioniert, zumal die städtische Tiefgarage für das auch von der SPD von Anfang an unterstützte Projekt Wallhöfe nicht erforderlich sei, betonte Fraktionschef Christian Wiglow.

Auch wenn die Tiefgarage mit Infrastruktur für E-Mobilität garniert werden soll, bleibe sie doch in Zeiten von Verkehrs- und Energiewende ökologischer Unsinn. Statt durch noch mehr Parkplätze Menschen mit dem Auto direkt in die Innenstadt locken zu wollen, wäre der Aufbau von öffentlichem Personennahverkehr oder Radverkehr viel sinnvoller, so Wiglow.