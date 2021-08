Zweite Gesamtschule in Ratingen : SPD kritisiert Haltung der Verwaltung zu Gesamtschule

Zweite Gesamtschule in Ratingen

Ratingen Der SPD-Fraktionsvorsitzende Christian Wiglow schaltet sich in die Diskussion um eine zweite Gesamtschule in Ratingen ein. Er fordert verlässliche Zahlen für eine Prognose der Schülerzahlen.

() Fast ein Jahr lang war das Thema „Zweite Gesamtschule für Ratingen“ in der Versenkung verschwunden. Nun brachte die SPD Lintorf/ Breitscheid es wieder auf den Tisch. CDU und Verwaltung sprachen sich dagegen aus, die Bürger Union zeigt sich offen für eine Debatte über das gesamte städtische Schulkonzept und auf der Facebookseite der Rheinischen Post äußert sich ein Großteil der Leser positiv. Jetzt schaltet sich der Fraktionsvorsitzende Christian Wiglow in die Diskussion ein.

„Für die SPD ist Bildung der Schlüssel für Teilhabe und gesellschaftlichen Erfolg. Dazu gehört eine ausreichende und gut ausgestattete Schullandschaft, die das Elternwahlrecht berücksichtigt und allen Kindern passende Chancen und Förderung bietet“, so Wiglow. Auch wenn die Kommune nicht die Lehrpläne gestalte oder Lehrer einstelle, habe sie bei der Schullandschaft und der Ausstattung der Schulen eine große Verantwortung und damit einen erheblichen Beitrag zum Lernerfolg der Kinder.

„Das Schulzentrum Lintorf ist nicht nur in die Jahre gekommen, es bietet auch nicht mehr allen Kindern für sie passende Bildungschancen, seitdem die Hauptschule geschlossen und die Realschule nur noch eine Dependance ist“, findet Wiglow. „Ratingen hat keine Hauptschule mehr, die Gesamtschule wird stark nachgefragt, weitere Ausweitungen sind kaum möglich“, fasst Christian Wiglow, SPD-Fraktionsvorsitzender, die Problemlage zusammen. „Und immer mehr Kinder wollen auf die Gesamtschule“.

Jedes Kind müsse in Ratingen einen seinen Bildungschancen und –bedürfnissen angepassten Schulplatz finden können. Kein Kind dürfe zurückgelassen werden. Vor Ort in Ratingen müssen alle entsprechenden Bildungsangebote vorhanden und gut erreichbar sein. „Wir dürfen unsere Schulprobleme nicht dadurch lösen, dass Kinder ins Umland gehen müssen“, so die SPD.