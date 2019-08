Ratingen : SPD-Fraktion setzt auf Mehrwegsystem

Einzelhändler sollen stadtweit animiert werden, auf Einweggeschirr zu verzichten.

Einige Lebensmitteleinzelhändler in Ratingen sind bereits freiwillig in den vergangenen Jahren zur Müllreduktion und zum Schutz unserer Umwelt von Einweg- auf Mehrwegsysteme umgestiegen. Hier sind beispielsweise Mehrweg-Coffee-to-go Becher in einigen Bäckereien zu nennen oder auch ein Mehrwegsystem an der Frischetheke eines ortsansässigen Supermarktes.