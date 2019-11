Ratingen : SPD-Fraktion: Bildung muss grundsätzlich kostenfrei sein

(RP) Der Streit geht weiter. Die SPD-Fraktion wundert sich über den Vorwurf der CDU, die Forderung nach einer Abschaffung der Kita-Beiträge sei „grob fahrlässig“ und „nicht wirtschaftlich verantwortungsvoll“.

Das habe im Jugendhilfeausschuss am 6. November noch anders geklungen, nämlich „wir wollen das auch, nur nicht jetzt“ und mit dem Zungenschlag „auch deshalb nicht, weil Ihr es beantragt habt“, zitierte SPD-Fraktionschef Christian Wiglow.

Die CDU schreibe selbst in ihrem Wahlprogramm 2014 bis 2020: „Je nach Finanzlage der Stadt will die CDU die Kostenfreiheit für den Besuch des Kindergartens ausbauen“.

Angesichts der stabilen gesunden Haushaltslage der Stadt Ratingen und der aus Sicht der SPD dringend erforderlichen klaren Positionierung der Stadt Ratingen als familienfreundliche Stadt, in der Bildung, die in der Kita beginnt, einen hohen Stellenwert hat, sei es jetzt Zeit für eine große und mutige Lösung.

Für das Jahr 2020 werden laut SPD von der Verwaltung Elternbeiträge im Bereich Kitas von rd. 2,3 Mio. € , bei der Tagespflege von rd. 0,7 Mio. € und beim Offenen Ganztag von rd. 1,94 Mio. € erwartet. In Summe wären das Einnahmen von rd. 4,94 Mio. €, denen jedoch ein geschätzter Verwaltungsaufwand von rd. 0,6 Mio. € entgegensteht. Bezogen auf den Gesamthaushalt machen diese Einnahmen mal gerade 1,5% aus. Eine Riesenlücke sehe anders aus.

Klar ist der SPD natürlich bei dieser Forderung, dass diese nur umsetzbar ist, wenn die richtigen Prioritäten gesetzt werden. Alles gehe dann natürlich nicht. Man denke nur an eine neue Stadthalle oder eine neue öffentliche Nutzung der alten Mühle beim ehemaligen Ford Giertz.

Grundsätzlich vertritt die SPD die Position, dass Bildung kostenfrei sein muss, und da Bildung schon in der Kindertageseinrichtung beginnt, dieses auch dort gilt. Bisher seien die Gemeinden allerdings mit den Herausforderungen der frühkindlichen Bildung ein Stück weit allein gelassen worden, so dass sich die Frage immer stellte, was ein kostenfreier Platz denn nütze, wenn nur wenige auch einen Platz bekommen könnten.