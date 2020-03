Ratingen : SPD fordert Abgrenzung zur AfD

Ratingen Das Brauchtum müsse sich klar positionieren, fordern die Sozialdemokraten.

Ihn stört, dass bei vielen Brauchtumsveranstaltungen in Ratingen die AfD „wie eine ganz normale Partei wahrgenommen und in einem Atemzug mit den anderen Parteien begrüßt“ werde. „Gerade diese Normalität ist doch das Problem“, meint er, „wir dürfen Rechtsextremismus nicht als gegeben hinnehmen, sondern wir müssen ihn ächten“.

Auch wenn die beiden Ratinger AfD-Ratsmitglieder vermeintlich harmlos und gemäßigt wirkten, so seien sie doch Mitglieder der AfD, was auch einem aufmerksamen Beobachter im Rat nicht entgehen könne: Gehe es um Geflüchtete, „stimmen beide meist dagegen“, meinte Wiglow. Die Ratinger SPD wünscht sich vom Brauchtum in Ratingen auch eine solche klare Haltung.

Und Elisabeth Müller-Witt, die SPD-Ortsvereinsvorsitzende, ergänzt: „Wir würden es sehr begrüßen, wenn die Ratinger Brauchtumsvereine sich an denen in Düsseldorf ein Beispiel nehmen und ebenfalls klare Kante zeigen. Unser Brauchtum in Ratingen hat eine Vorbildfunktion in Sachen Respekt und Toleranz.“