Ratingen : SPD: Arbeitslosenzentren erhalten

Ratingen (RP) Aus Sicht der Ratinger SPD-Landtagsabgeordneten Elisabeth Müller-Witt will die Landesregierung „die bewährten Strukturen der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW zerschlagen“.

Arbeitsminister Karl-Josef Laumann habe angekündigt, bereits in diesem Jahr mit den Umstellungen zu beginnen. Müller-Witt betone: „Das unkluge Verhalten der Landesregierung sorgt für große Unsicherheit bei allen Beteiligten. Dabei helfen die unabhängigen Beratungsstellen vielen Arbeitslosen bei der Bewältigung ihrer Alltagssorgen und bei der Suche nach einem neuen Job. Die Beschäftigten in den Beratungsstellen wie in Velbert (zuständig für Velbert, Heiligenhaus und Wülfrath) machen einen ausgezeichneten Job, sind höchst erfahren und Experten im Umgang mit dem Thema Arbeitslosigkeit. Sie helfen vielen Arbeitslosen bei der Bewältigung ihrer Alltagssorgen und bei der Suche nach einem neuen Job.“