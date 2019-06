Ratingen : Spaziergang führt durch die Lokalgeschichte

(RP) Einen historischen Spaziergang von Unter- nach Obercromford bietet das Industriemuseum am Sonntag, 23. Juni, in der Zeit von 11.30 bis 13 Uhr an.

Das frühindustrielle Ensemble der ersten Fabrik auf dem europäischen Kontinent war um 1800 umfangreicher, als es heute erhalten ist. Auf dem Spaziergang von Unter- nach Obercromford erschließt sich das Gelände an der Anger, wie es von Firmengründer Johann Gottfried Brügelmann und seinem Enkel, Moritz Brügelmann, genutzt wurde.

Der Spaziergang führt vom Museum in Untercromford durch den Cromford Park, vorbei an der Familiengrabstätte der Brügelmanns um 1900, über die ehemaligen Bleichwiesen und entlang der Kalkbahn-Strecke zum Blauen See und zum Herrenhaus Obercromford. Unterwegs erfahren die Teilnehmer viele interessante Details zur Geschichte des Ratinger Stadtteils Cromford.

Die Teilnahme für Erwachsene kostet 9 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen je 2,50 Euro. Der Treffpunkt ist im LVR-Industriemuseum Ratingen, Textilfabrik Cromford, an der Cromforder Allee 24.